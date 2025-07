"Inacceptabil". Ce l-a nemulțumit pe Edi Iordănescu după egalul scos in-extremis în preliminariile Europa League - Antena Sport

Ne-au lipsit două lucruri. În primul rând, nu ne-am păstrat sângele rece. Am avut o ocazie uriașă spre finalul primei reprize, pe care nu am fructificat-o. Astfel de șanse, mai ales în cupele europene, trebuie să se termine cu goluri. Al doilea aspect este naivitatea. Am controlat 80% din meci și totuși puteam pierde.

A fost o provocare mare. Banik este o echipă foarte puternică. Am primit două goluri, iar acest lucru este inacceptabil pentru mine. Prefer să facem 0-0 decât 2-2. Trebuie să ne îmbunătățim jocul defensiv.

Respect pentru jucătorii noștri pentru faptul că am revenit de două ori în joc. După părerea mea, a fost cel mai bun meci ofensiv din acest sezon. Am avut ocazii, am schimbat frecvent părțile terenului, am centrat mult în careu“, a declarat fostul selecționer, potrivit legionsci.com.