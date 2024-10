Darius Olaru a ieşit la atac după eliminarea din PAOK - FCSB 0-1: "Arbitrul a inventat acel cartonaş roşu!" - Antena Sport

Darius Olaru a ieşit la atac după eliminarea din PAOK – FCSB 0-1. Căpitanul de la FCSB a spus că nu merita să primească al doilea cartonaş galben şi să fie eliminat încă din minutul 56.

Până să fie eliminat, Darius Olaru a creat faza golului lui Danie Bîrligea. Acesta a avut o cursă fantastică şi i-a pasat lui Bîrligea în faţa porţii.

Darius Olaru a ieşit la atac după eliminarea din PAOK – FCSB 0-1

„O seară nebună, ne bucurăm că am reuşit să câştigăm, să obţinem trei puncte. Am reușit să luăm 3 puncte cu un om în minus. A fost o seară dificilă. Am inventat acel gol și arbitrul a inventat acel cartonaș roșu. Nu știu. Am condus 30-40 de metri mingea, am fost împins și mi-a dat ușor acel cartonaș. La primul galben la aceeași fază se accidentează și colegul meu.

Cea mai mare pierdere e Lixandru. Mi-aș dori să nu fie adevărat, dar din ce am văzut pare destul de gravă. Sper să fie tare și să revină. Am stat în vestiare 35 de minute și m-am rugat să fie totul bine. În final, am intrat pe teren fericit. A fost o motivație în plus. Înseamnă foarte mult. Doar prezența lui (n.r. lui Gigi Becali) ne motivează. E o persoană importantă pentru tot fotbalul românesc.

Este alt nivel. Aici ne arătăm adevăratul nivel. Mă bucur că am reușit să câștigăm și dacă vom fi convocați la echipa națională, vom arăta cine suntem”, a spus Darius Olaru la digisport.ro.