Elias Charalambous, mesaj de luptă înainte de FCSB - LASK Linz! A comentat și ultimele rezultate: "Ne vom reveni! Să fiți siguri" - Antena Sport

Este fotbal, în fotbal ai momente și momente. E normal, și la echipele mari. Nu mereu sunt lucrurile bune. Normal, nu suntem fericiți, dar nu putem fi pesimiști. Trebuie să ne îmbunătățim, nu are rost să ne uităm în spate. S-a întâmplat, asta e. Putem doar să îmbunătățim.

Musi și Luis Phelipe s-au antrenat, nu au avut multe antrenamente, abia ce ne-am întors de la Sibiu, i-am văzut în două antrenamente. O să vedem astăzi dacă sunt la 100%, trebuie să vedem ultimul antrenament. Pe Dawa l-am pierdut, un jucător important, dar trebuie să găsim soluții”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.

Vestea pe care le-a dat-o Mihai Stoica fanilor FCSB-ului înainte de returul roş-albaştrilor cu LASK Linz este una îmbucurătoare.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB a precizat că roş-albaştrii au toţi jucătorii valizi pentru returul cu LASK Linz. Doar Dawa va lipsi, el fiind suspendat.

„Crețu are o ușoară lovitură la coapsă, dar nu are probleme și va juca joi. Am avut toți jucătorii, s-au antrenat normal și Musi, și Baeten, și Luis Phelipe. E aglomerație mare la antrenamente.

Avem și un tânăr jucător al cărui nume nu-l pronunț. Sper să fie cel mai tânăr debutant din istoria noastră. E un copil care… așteptăm să facă 16 ani ca să debuteze.

N-are nicio legătură situația pe care o avem în campionat și care este una alarmantă cu ceea ce se întâmplă în cupele europene. Până acum, în cupele europene am fost foarte bine, puteam să fim chiar extraordinar”, a declarat Mihai Stoica pentru primasport.ro.