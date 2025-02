FCSB - PAOK Salonic LIVE TEXT, ora 19:45. Bătălia finală pentru optimile de finală ale Europa League. Toate detaliile - Antena Sport

FCSB - PAOK Salonic LIVE TEXT, ora 19:45 | Profimedia FCSB – PAOK Salonic va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 19:45. FCSB a câştigat meciul tur de la Salonic, cu scorul de 2-1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Prima prisma rezultatului din tur, FCSB pleacă cu prima şansă la calificarea în optimile de finală din Europa League. Gheorghiţă şi Dawa au marcat golurile victoriei care a fost contestată de Răzvan Lucescu din cauza arbitrajului. La Salonic, PAOK a rămas în 10 oameni chiiar la finalul primei repriză, iar Răzvan Lucescu a contestat vehement cartonaşul roşu primit de Taison. FCSB – PAOK Salonic LIVE TEXT, ora 19:45. Ce au spus cei doi antrenori Chiar şi aşa, Răzvan Lucescu a anunţat că nimic nu este pierdut şi că echipa sa vrea să se califice chiar pe Arena Naţională. Lucescu şi-a menţinut declaraţiile de la finalul meciului din tur, când a spus că a fost o „victorie fake”. „În general, o echipă se cunoaşte. O echipă de start se cunoaşte. Pot apărea 1-2 modificări. Nu cred că se schimbă foarte mult structura generală a unei echipe, mentalitatea. Sunt multe meciuri urmărite şi de noi, şi de ei. Deja ştim foarte bine cum joacă o echipă, cum joacă cealaltă. Nu contează prea mult dacă echipa FCSB-ului va fi cea pe care a anunţat-o domnul Becali sau va avea 2-3 schimbări. În final e foarte important ce vom face noi. Reclamă

Reclamă

Niciodată nu comentez declaraţiile celorlalţi. Fiecare are o opinie. N-am nicio problemă, îl respect foarte pe domnul Becali. Respect foarte mult Steaua, FCSB. Pentru mine, FCSB este Steaua. Are o uriaşă tradiţie în fotbalul european. Este o echipă care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Are o prezenţă uriaşă în toate grupele europene posibile. Nu am avut niciun moment să jignesc pe cineva, mi-am spus pur şi simplu părerea. Sunt antrenor şi am dreptul la opinie, cu atât mai mult cu cât această opinie a fost argumentată. Da, a fost un rezultat fals, pentru că a fost determinat de două greşeli cruciale ale arbitrului”, a declarat Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.

Elias Charalambous a reacţionat, după ce Răzvan Lucescu a spus că victoria FCSB-ului e fake

Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a vorbit înaintea meciului retur cu PAOK Salonic, din play-off-ul pentru optimile Europa League. Campioana României s-a impus cu 2-1 la Salonic şi are prima şansă înaintea returului.

Echipa antrenorului român de la PAOK Salonic a avut două goluri anulate în prima repriză şi a avut şi un jucător eliminat, după ce Taison a văzut cartonaşul roşu.

Reclamă