Marcel Răducanu, verdict despre șansele FCSB-ului înainte de meciul cu Hoffenheim, din Europa League: "O să le fie greu!" - Antena Sport

Fostul internațional Marcel Răducanu a vorbit despre șansele FCSB-ului de la meciul cu Hoffenheim, din Europa League și a dat verdictul. Acesta a vorbit despre punctele „tari” ale echipei din Germania, dar și despre fanii acesteia.

Meciul dintre Hoffenheim și FCSB contează pentru etapa a 6-a din grupa principală a UEFA Europa League. Partida se va juca joi, 12 decembrie, de la ora 19:45 și va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Marcel Răducanu a spus totul despre șasele FCSB-ului, înainte de duelul cu Hoffenheim, din Europa League

Marcel Răducanu a explicat că Hoffenheim nu trece printr-o perioadă bună. Echipa din Bundesliga și-a schimbat recent antrenorul, iar, în opinia fostului internațional, acest lucru reprezintă un avantaj pentru FCSB.

Răducanu este de părere că FCSB are o șansă bună de a se întoarce cu un punct din Germania, însă a tras un semnal de alarmă și a transmis că Hoffenheim are mulți jucători valoroși în lot și că echipa lui Elias Charalambous are șanse minime de a câștiga această partidă.

„Hoffenheim nu trece printr-o perioadă prea bună. A schimbat antrenorul. A venit unul din Austria. A câștigat primul meci, apoi a pierdut și a făcut egal. Eu zic că FCSB are o șansă bună să facă un rezultat bun. Dar, totuși, Hoffenheim joacă în Bundesliga și are jucători valoroși.