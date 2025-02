Nebunie totală înainte de FCSB - PAOK. Gheorghe Mustaţă a făcut anunţul: "Vă dau cuvântul meu de onoare!" - Antena Sport

Este nebunie totală înainte de meciul FCSB – PAOK, din returul play-off-ului pentru optimile Europa League. Imediat după victoria uriaşă de la Salonic, fanii campioanei României s-au grăbit să îşi cumpere ultimele bilete rămase pe Arena Naţională.

Liderul Peluzei Nord a anunţat că meciul este deja sold-out, cu o săptămână înainte ca echipa lui Răzvan Lucescu să vină pe cel mai mare stadion din România. Gheorghe Mustaţă a fost asaltat deja cu cereri de bilete.

Nebunie totală înainte de FCSB – PAOK

S-au vândut mii de bilete imediat după ce FCSB a reuşit să revină de la 0-1 şi să câştige meciul cu campioana Greciei.

„Sold-out! Vă dau cuvântul meu de onoare, am intrat pe FCSB ticketing și dispăruse… erau vândute vreo 42 de mii.

Azi dimineață am sunat să văd dacă pot să mai iau și eu bilete, m-a sunat cineva… A zis Mustață, sold out! Îmi pare rău! Am zis dacă au mai oprit bilete pentru casă.