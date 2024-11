„Nu se aștepta nimeni”. Bănel Nicoliță, fascinat după FCSB-Olympiacos 0-0. Ce mesaj i-a transmis lui Gigi Becali - Antena Sport

„Ştiam că întâlnim un adversar foarte puternic, un adversar care sezonul trecut a cucerit Conference League, iar acum se află pe primul loc în campionatul Greciei. Eu sunt mândru de băieţii mei, am început bine meciul fără să ofere prea multe şanse celor de la Olympiacos. În repriza a doua noi am fost echipa care a presat, iar la un moment dat credeam că vom reuşi să şi marcăm. Apoi am rămas în 10 după eliminarea lui Bîrligea, dar jucătorii au fost foarte concentraţi, s-au apărat fantastic şi nu au dat nicio şansă adversarilor până la final.

Au arătat o atitudine extraordinară. Ţinând cont că am jucat o perioadă de timp în 10, este un punct bun pentru noi. Obiectivul era să câştigăm meciul, însă aşa cum a decurs jocul, consider că e un punct bun. Ştiam că echipa care va înscrie un gol, aceea va şi câştiga. Nu a marcat nimeni şi s-a încheiat egal”, a afirmat antrenorul cipriot, potrivit agerpres.ro.