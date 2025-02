Pantelis Kapetanos a avertizat-o pe FCSB, înaintea returului cu PAOK: "Ştiu să joace aşa, presiune e şi la ei" - Antena Sport

Pantelis Kapetanos, în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia Pantelis Kapetanos a avertizat-o pe FCSB, înaintea returului cu PAOK, din play-off-ul pentru optimi din Europa League. Fostul atacant al roş-albaştrilor s-a declarat convins că duelul de pe Arena Naţională va fi unul extrem de echilibrat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Kapetanos a oferit un interviu chiar din Grecia şi a subliniat că şi la PAOK există multă presiune. Grecul a lăudat-o şi pe FCSB, mărturisind faptul că roş-albaştrii sunt puternici şi pe fază defensivă, şi pe fază ofensivă. Pantelis Kapetanos a avertizat-o pe FCSB, înaintea returului cu PAOK Pantelis Kapetanos a mai subliniat un detaliu important. Acesta a transmis că PAOK nu se teme de meciurile disputate în deplasare, şi cei 50.000 de fani care vor fi prezenţi pe Arena Naţională nu îi vor „speria” pe elevii lui Răzvan Lucescu. „Este un joc foarte important pentru PAOK și FCSB, cine câștigă merge mai departe. Este presiune la PAOK și FCSB, ambele echipe vor să meargă mai departe. (n.r. – FCSB este favorită după 1-2 în tur?) Nu, jocul va fi foarte echilibrat și șansele sunt 50-50. PAOK joacă mai bine în deplasare. 100% va fi un meci echilibrat, pentru că PAOK știe să joace cu un stadion plin într-o astfel de atmosferă. Presiune există și din partea fanilor PAOK dacă nu merge bine echipa. Reclamă

Reclamă

FCSB pare o echipă foarte puternică, care știe să se apere și să atace. La ultimul joc au dat două goluri, o să fie un juc foarte, foarte interesant. Am văzut că nu sunt condiții foarte bune la București, dar o să fie un meci important.

Jucătorii de la FCSB trebuie să fie foarte serioși pe teren. PAOK joacă mai bine în deplasare și câștigă mai ușor, eu asta am văzut la PAOK în ultimul an. Am fost și eu pe stadion la meciul tur, am vorbit cu presa din Grecia și înainte am dat-o favorită pe PAOK”, a declarat Pantelis Kapetanos, conform fanatik.ro.

Cine va arbitra returul „de foc” dintre FCSB şi PAOK

UEFA a anunţat cine va arbitra duelul retur dintre FCSB şi PAOK, din play-off-ul pentru optimi din Europa League. Matei Jug, un arbitru din Slovenia, va fi la centru la duelul de joi de pe Arena Naţională.

Reclamă