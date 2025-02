„Să profite!” Dorin Goian, laude pentru FCSB după calificarea în optimile Europa League! Ce jucători a remarcat - Antena Sport

FCSB se va duela cu Olympique Lyon, în optimile Europa League / Profimedia Dorin Goian a lăudat-o pe FCSB după calificarea în optimile Europa League. Fostul fundaș a vorbit la superlativ despre elevii lui Elias Charalambous. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Campioana României s-a calificat în optimile Europa League după ce a eliminat-o pe PAOK, cu scorul de 4-1, la general. În această fază, FCSB se va duela cu Olympique Lyon. Dorin Goian a lăudat-o pe FCSB după calificarea în optimile Europa League În opinia lui Dorin Goian, FCSB a reușit o performanță extraordinară și a reușit să aducă, din nou, zeci de mii de fani pe stadion, așa cum o făcea și în urmă cu 12 ani. Fostul fundaș a spus că jucătorii campioanei ar trebui să se bucure de astfel de momente. De asemenea, Dorin Goian a lăudat o serie de jucători de la FCSB, pentru prestația din meciul retur cu PAOK, încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 2-1. Reclamă

„Acum ne bucurăm pentru FCSB. Într-adevăr, pare că am revenit. Să jucăm cu o echipă românească în optimile Europa League… ținând că în ultimii ani a fost o secetă totală de rezultate și performanțe. Uite că din nou lumea vine la stadion. Din nou jucăm cu 50.000 de oameni în tribune.

Iar acești băieți ai FCSB-ului trebuie să profite maxim de această perioadă. Sunt momente frumoase, am trecut și noi prin asta și să dea Dumnezeu să-i țină cât mai mult. Mi-a plăcut foarte jocul FCSB-ului. Pare că am devenit din nou o echipă. Am jucat foarte bine în toate compartimentele. Defensiv am jucat impecabil, la mijlocul terenul s-a făcut un travaliu extraordinar. Cisotti pare că joacă la FCSB de 2 ani. S-a completat foarte bine cu Șut, care deja este o certitudine.

Miculescu este și el într-o formă foarte bună. Bîrligea, la fel de bătăios. Atitudinea noastră a fost incredibilă. Ne-am luptat pentru fiecare minge, am câștigat foarte multe dueluri și n-avea cum să nu vină acest rezultat fantastic. De acum se poate întâmpla orice. Cred că am picat bine cu Lyon. Nu cred că poate fi la nivelul lui Eintracht Frankfurt. Să nu uităm că Lyon n-a avut niște senzaționale în ultimii ani, au alternat.”, a spus Dorin Goian, la sptfm.ro.

