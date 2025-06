Cristi Chivu, pe lista lui Inter! Răsturnare de situaţie în cazul antrenorului român. Anunţul italienilor - Antena Sport

Cristi Chivu este foarte aproape de a semna un nou contract cu Parma, după ce a salvat echipa de la retrogradare. Cu toate acestea, rezultatul finalei Champions League ar putea da planurile “cruciaţilor” peste cap.

După ce PSG s-a impus cu 5-0 în faţa lui Inter, viitorul lui Simone Inzaghi este sub semnul întrebării, chiar dacă mai are un an de contract alături de nerazzurri.

Cristi Chivu se află pe lista lui Inter

Inzaghi ar avea o ofertă uriaşă de la Al Hilal, care pune la bătaie 100 de milioane de euro pentru doi ani de contract, astfel încât sunt şanse ca acesta să plece de la Inter. O decizie urmează să se ia marţi, atunci când Inzaghi se va întâlni cu oficialii echipei.

Presa din Italia anunţă că cei din conducerea finalistei Champions League au pregătit deja o listă de posibili înlocuitori ai lui Inzaghi. Pe această listă apare şi numele lui Cristi Chivu, alături de Cesc Fabregas, Raffaele Palladino şi Patrick Vieira, potrivit tuttomercatoweb.com.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu antrenorul român, dar şi cu banca tehnică a celor de la Inter. Gazzetta dello Sport anunţa recent că fostul căpitan al naţionalei României ar fi bătut deja palma cu Parma, Chivu urmând să semneze un contract valabil pe doi ani, cu un salariu de 900.000 de euro pe sezon.