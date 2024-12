Florin Prunea, şocat de moartea lui Helmut Duckadam: "Este printre noi, nu a plecat"! A povestit cum l-a cunoscut pe "Eroul de la Sevilla" - Antena Sport

Florin Prunea a aflat de decesul lui Helmut Duckadam după ce a primit un mesaj. A mărturisit că a fost şocat atunci când a aflat vestea.

Duckadam s-a stins din viaţă la vârsta de 65 de ani. Potrivit medicilor, el a suferit un accident vascular hemoragic. În ultimii ani a suferit mai multe intervenţii chirurgicale. În luna septembrie, el fusese operat pe cord deschis. Intervenţia chirurgicală a avut succes, dar „Eroul de la Sevilla” sublinia că recuperarea va fi una îndelungată.

Florin Prunea l-a întâlnit pe Duckadam când era cu Steaua în cantonament: „A fost un portar incredibil”

Din păcate, Duckadam a avut iar probleme de sănătate şi a ajuns de urgenţă la spital. Medicii de la Spitalul Militar au făcut tot posibilul să îi salveze viaţa, dar, din nefericire, nu au mai reuşit acest lucru. Decesul s-a produs luni, în jurul orei 11:00. Vestea morţii lui Duckadam a apărut la ora 11:50.

„El este printre noi, el nu a plecat. Condoleanțe Alexandrei, familiei. Tare se mândrea cu familia lui (n.r. Duckadam).

(n.r.: Cum ai primit vestea?) Am primit-o cum au primit-o toți românii. Am rămas șocat. Am primit un mesaj. Mi-a spus când eram în cantonament la Snagov cu echipa mare a Stelei: «Puștiule, mie să nu-mi mai zici Nea Helmuth, ci Ducka». A fost un portar incredibil, cred că merita mai mult. Mă întrebam de ce a avut doar două meciuri la echipa națională”, a spus Florin Prunea la digisport.ro.