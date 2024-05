Florin Răducioiu a făcut topul celor mai inteligenţi oameni din fotbal: "El e primul! E fantastic" - Antena Sport

Apoi, Zvonimir Boban: un tip care vorbește patru limbi, extrem de inteligent. De altfel, erau foarte buni prieteni ei. Doi oameni cu un anumit nivel de cultură generală.

Un român… e foarte simplu: Mircea Lucescu. Și Cornel Dinu, dar cu el am lucrat mai puțin. Mircea Lucescu fiind mentorul meu… este un mare cunoscător de artă italiană, de istorie a Italiei și nu numai. Nea Mircea, da… Bine, și nea Cornel este„, a spus Florin Răducioiu pentru iamsport.ro.

Florin Răducioiu le-a răspuns celor care l-au făcut praf şi l-au acuzat că a uitat limba română după celebrul „Crăciun Bun!”

Florin Răducioiu le-a răspuns celor care l-au făcut praf în anii 90 şi l-au acuzat că a uitat limba română. În vara lui 1990, atacantul pleca de la Dinamo la Bari şi petrecea 4 ani în Italia, unde mai juca şi pentru Verona, Brescia şi Milan.

În acea perioadă, reporterii italieni l-au rugat pe Răducioiu să traducă în limba română „Buon Natale” şi Florin s-a bâlbâit teribil, înainte de a răspunde „Crăciun Bun!”.

Suporterii din România nu l-au iertat la acea vreme pe Răducioiu, după ce au văzut interviul şi l-au acuzat că a uitat prea repede limba română. „Nu mi-am dat seama. De fapt, povestea începe la finala Cupei Campionilor, pe care Televiziunea Română a transmis-o. Eram cu nea Ovidiu Ioaniţoaia şi m-a invitat să comentez puţin acea finală. Era Steaua Roşie Belgrad cu Marseille şi acolo nu mi-am dat seama când am început să folosesc cuvinte în italiană, fără să-mi dau seama, şi cu un accent, evident, ciudat.

Evident că lumea a rămas şocată de accent şi probabil că am introdus, fără să-mi dau seama, nişte cuvinte în italiană. Nu am făcut-o intenţionat, eram foarte tânăr şi nu-mi dădeam seama, iar presa de atunci m-a distrus, m-a taxat, că am uitat de unde am plecat, te-ai emancipat.

Am avut de tras foarte mult, dar acum o primesc ca pe o chestie foarte simpatică, iar în aceşti ani am încercat să ironizez în multe emisiuni, în spoturile publicitare pe care le-am făcut. Nu am vrut să jignesc pe nimeni, a fost o chestie spontană”, spunea Florin Răducioiu.

