Florin Răducioiu le-a răspuns contestatarilor! Nu s-a ferit de cuvinte: „Nu sunt ranchiunos, dar este răutate” - Antena Sport

Reclamă

„Vai de mine! Era foarte greu, două, trei Baloane de Aur erau în echipă. Jean-Pierre Papin, Massaro, care făcuse un sezon extraoardinar, Savicevic, Marco Simone, un jucător foarte iubit.

Vreau să spun că nu sunt ranchiunos şi nu mă iau după… Trăim într-o epocă digitală, cu reţele de socializare. Oameni buni, ok, am înţeles că aţi spus că n-am jucat, dar pentru mine a fost un vis împlinit. Nu am jucat mult, pentru că erau jucători mult mai valoroşi decât mine, dar am avut posibilitatea să îmbrac acel tricou şi să fac şi eu ceva pentru acea echipă.

Reclamă

S-au spus multe lucruri, am văzut şi ziarişti care… E vorba şi despre răutate. Lucrurile spuse sunt ca apa care curge după ce fac duş şi alunecă la podea. Era cea mai mare echipă la acel moment.

A fost un vis împlinit, vedeam echipa asta la TV. Capello era foarte dificil, dur, rece, nu puteai să te apropii mult, iar eu aveam nevoie, aveam nevoie să fiu cocoloşit <<Hai, Radule!>>. Evident, el avea o echipă de campioni, nu putea să stea după mine.

Voiam alt tratament eu, dar îi sunt etern recunoscător. I-am dat mesaj acum câteva luni, a vorbit despre mine într-o emisiune la Sky şi mi-a răspuns imediat. Îi mulţumesc enorm! N-am jucat bine în acea finală europeană, dar m-a băgat exact în momentele când eram în formă”, a spus Florin Răducioiu, potrivit orangesport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

Florin Răducioiu, dezvăluiri despre marele regret al carierei Florin Răducioiu a dezvăluit că a avut trei motive pentru care a ales să se retragă prematur de la echipa națională. Unul a fost reprezentat de faptul că s-a certat cu agenții săi, frații Becali, altul fiind reprezentat de faptul că se temea de jucătorii care urmau să vină la echipa națională, printre care Adrian Ilie și Viorel Moldovan. „M-am retras (n.r. de la naţională) pentru că n-am mai vrut să… venea noul val de jucători. Aveam 26 de ani. Eram la maturitate. Am două-trei motive. Unul dintre ele e că îl lăsasem pe Giovanni (n.r. Becali). M-am certat cu el şi îmi luasem un alt manager (n.r. impresar), pe Beppe Bonetto. Era din Torino şi avea mulţi jucători de la Juventus. M-am certat cu Nelu (n.r. Ioan Becali) un pic. Am simţit că ceva nu mai e în regulă în jurul meu şi că îmi pierd locul. Sunt recunoscător lui Nelu pentru ce a făcut pentru mine. În şapte-opt ani cât am colaborat cu el, m-a ajutat foarte mult. (n.r. Când s-a închis contractul, ai simţit că ţi s-a închis poarta la naţională?) Da, cred că asta am simţit şi am zis să mă dau deoparte. Deşi acum îmi pare chiar foarte rău. Trebuia să mă bat, să-mi revin, să-mi recâştig tricoul de titular. Venea noul val, Adi Ilie şi Vio Moldovan, care jucau foarte bine în acei ani, dar eu nu trebuia să cedez. Acesta a fost un defect de-al meu. Nu am avut acea forţă de caracter, de tărie morală mai mare, ca să nu cedez. Pentru că acum îmi pare rău. Mă uit şi eu, am dat 21 de goluri în 40 de meciuri. Puteam să fiu şi eu lângă Hagi (n.r. la numărul de goluri marcate la naţională) sau chiar să-l depăşesc. Un alt motiv e că nu prea mai eram în formă. Mă transferasem la West Ham, dar am avut ceva probleme acolo şi m-am întors la Espanyol. Puteam să… încă eram în formă”, a declarat Florin Răducioiu, conform sursei citate anterior. Reclamă