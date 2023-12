„Puteam chiar să-l depășesc pe Hagi!” Florin Răducioiu, dezvăluiri despre marele regret al carierei: „Îmi pare foarte rău!” - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, al treilea motiv luat în calcul de Răducioiu, atunci când și-a anunțat retragerea de la națională, a fost legat de faptul că nu traversa o formă bună la echipa de club la care evolua la momentul respectiv, anume Espanyol.

„M-am retras (n.r. de la naţională) pentru că n-am mai vrut să… venea noul val de jucători. Aveam 26 de ani. Eram la maturitate. Am două-trei motive. Unul dintre ele e că îl lăsasem pe Giovanni (n.r. Becali). M-am certat cu el şi îmi luasem un alt manager (n.r. impresar), pe Beppe Bonetto. Era din Torino şi avea mulţi jucători de la Juventus.

M-am certat cu Nelu (n.r. Ioan Becali) un pic. Am simţit că ceva nu mai e în regulă în jurul meu şi că îmi pierd locul. Sunt recunoscător lui Nelu pentru ce a făcut pentru mine. În şapte-opt ani cât am colaborat cu el, m-a ajutat foarte mult. (n.r. Când s-a închis contractul, ai simţit că ţi s-a închis poarta la naţională?) Da, cred că asta am simţit şi am zis să mă dau deoparte. Deşi acum îmi pare chiar foarte rău.

Trebuia să mă bat, să-mi revin, să-mi recâştig tricoul de titular. Venea noul val, Adi Ilie şi Vio Moldovan, care jucau foarte bine în acei ani, dar eu nu trebuia să cedez. Acesta a fost un defect de-al meu. Nu am avut acea forţă de caracter, de tărie morală mai mare, ca să nu cedez.

Pentru că acum îmi pare rău. Mă uit şi eu, am dat 21 de goluri în 40 de meciuri. Puteam să fiu şi eu lângă Hagi (n.r. la numărul de goluri marcate la naţională) sau chiar să-l depăşesc.

Un alt motiv e că nu prea mai eram în formă. Mă transferasem la West Ham, dar am avut ceva probleme acolo şi m-am întors la Espanyol. Puteam să… încă eram în formă”, a declarat Florin Răducioiu, conform orangesport.ro. Florin Răducioiu, semnal de alarmă pentru conducătorii de club din Liga 1 Florin Răducioiu a tras un semnal de alarmă pentru conducătorii de club din Liga 1. Fostul mare atacant al echipei naționale a vorbit despre situația jucătorilor din prima ligă, având în vedere problemele care au apărut la FC Botoșani. „Trebuie să fie foarte atenţi directorii sportivi, preşedinţii, proprietarii cluburilor. Fiţi foarte atenţi. Ce jucători luaţi, cât sunt de motivaţi. De unde vin, din ce ţări. Încercaţi să aflaţi cât mai multe despre ei. Acum e clar că mulţi nu ştiu unde este Botoşaniul, dar nu este simplu în această perioadă a anului să iei jucători. Eu am trecut prin asta cu Dinamo. Trebuie să ştii să alegi”, a spus Florin Răducioiu, potrivit primasport.ro.