"A fost o situație inacceptabilă!" Ianis Hagi a răbufnit la conferința de presă! Mesajul transmis de mijlocașul de la Rangers - Antena Sport

Ianis Hagi a fost prezent la o conferință de presă a celor de la Rangers. Românul a răbufnit atunci când a vorbit despre eliminarea echipei sale, din Cupa Scoției. La finalul săptămânii trecute, Rangers a fost eliminată din optimile Cupei Scoției de Queen's Park, formație din liga secundă. Echipa lui Ianis Hagi a pierdut duelul cu scorul de 0-1, iar singurul gol al partidei a fost marcat de Sebastian Drozd, un jucător născut în Anglia, din părinți români. Ianis Hagi a vorbit la conferința de presă și a răbufnit Fiul lui Gică Hagi a vorbit acum despre această eliminare și a transmis că jocul echipei a fost inacceptabil. Ianis Hagi a mai menționat că Rangers trebuie să învețe din astfel de înfrângeri și să aibă prestații mai bune, în viitor. „În fotbal treci și prin aceste momente prin care nu ți-ai dori să treci. În astfel de momente, cred că toată lumea trebuie să analizeze ce s-a întâmplat, mai întâi individual, iar ulterior colectiv. Încă mai avem multe meciuri de jucat. În campionat, din punct de vedere matematic, lupta nu este încheiată. Atât timp cât încă sunt șanse, voi da totul. De asemenea, avem și Europa League, unde ne-am descurcat bine în acest sezon. Ca jucător al lui Rangers, când reprezinți acest club, nu contează dacă e meci oficial sau amical. Trebuie să pui tricoul pe tine și să reprezinți clubul în cel mai bun mod posibil. Fiecare jucător datorează acest lucru fanilor.

Am avut discuții cu staff-ul, cu jucătorii. Am reflectat asupra situației, am fost sinceri cu noi. Am înțeles cu toții că a fost o situație inacceptabilă. Acest club merge înainte și nu putem să rămânem în trecut. Trebuie să învățăm din înfrângeri, să rămânem uniți și să demonstrăm în viitor.

Este multă presiune. Nu e vorba numai de manager, ci de întregul grup. Cel mai bun răspuns al nostru ar fi să câștigăm duminică. Când câștigi, situația începe să se schimbe”, a spus Ianis Hagi.

🎙️ Ianis Hagi spoke to the media ahead of Sunday’s match at Tynecastle. pic.twitter.com/skSP2Qx9Uu

— Rangers Football Club (@RangersFC) February 14, 2025

