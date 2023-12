A marcat golul finalului de an, în stilul lui Maradona! Putea produce marea surpriză din Cupa Spaniei - Antena Sport

Eu sunt foarte fericit pentru acest gol. Este păcat că nu am reușit să ne calificăm pentru că am jucat foarte bine. Golul mi-a adus multă bucurie. A fost euforie, un sentiment incredibil. Suntem recunoscători că atât de mulți oameni vin la meciuri să ne susțină. Am căpătat multă încredere în acest meci și ne va ajuta la partidele din campionat.

Să întâlnim Betis a fost o bucurie, așa cum ar fi fost cu orice adversar din La Liga. Personal, a fost un plus pentru că am fost acolo. Mi-a dat multă energie pentru acest meci. Să marchez împotriva lor? M-am bucurat, nu voi minți!„, a declarat Isra Cano la finalul meciului, potrivit eldesmarque.com.

Villanovense este pe locul 12 în liga a 4-a din Spania. Isra Cano este fără gol în campionat și nu mai înscrisese din luna aprilie.

În schimb, Betis se luptă pentru calificarea în cupele europene. După 15 etape din La Liga, trupa lui Pellegrini ocupă locul 7 în clasament. Are 25 de puncte. Pentru alb-verzi urmează chiar marele meci cu Real Madrid. După, au duel tot pe teren propriu cu Rangers, fosta echipă a lui Ianis Hagi. Va fi o confruntare decisivă pentru primul loc în Grupa C din Europa League.