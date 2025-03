Andrei Raţiu, titular în Real Madrid - Rayo (17:15). Manchester United - Arsenal e meciul zilei (18:30) - Antena Sport

Tricolorul Andrei Raţiu se află în faţa unui meci crucial al sezonului. Rayo Vallecano se duelează cu Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, în LaLiga. Meciul are loc de la ora 17.15. Un alt meci tare al zilei este în Premier League. Arsenal speră să reducă ecartul faţă de liderul Liverpool. Are meci în deplasare, pe Old Trafford, cu Manchester United.