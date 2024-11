Andrei Rațiu, mai aproape de transferul carierei sale! Rayo Vallecano şi-a dat acordul în cazul fundaşului român - Antena Sport

Andrei Raţiu a vorbit despre interesul Barcelonei

Andrei Raţiu a avut evoluţii apreciate în acest sezon, în La Liga. În presa din Spania, au apărut informaţii conform cărora internaţionalul român ar fi pe lista coloşilor Barcelona şi Atletico Madrid.

Fundaşul de 26 de ani cotat la 4 milioane de euro are o stagiune cu 10 prezenţe, un gol şi un assist pentru Rayo Vallecano. Contractul cu ibericii expiră în vara lui 2027.

„Mă simt bine la club. Am reuşit să prind mai multe minute. Nu am nicio presiune. Îmi respect echipa, am încă doi ani şi jumătate la Rayo. Nu pot să vorbesc despre alte echipe.

Dacă vine o ofertă, trebuie să decidem cu agentul meu şi cu clubul, să vedem ce iese”, a spus Raţiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.