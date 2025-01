Antrenorul lui Ianis Hagi, categoric după Rangers – Celtic 3-0: "Asta e misiunea mea" - Antena Sport

Philippe Clement, antrenorul lui Rangers, a fost extrem de încântat de prestația jucătorilor săi în derby-ul Old Firm, câștigat fără drept de apel în fața rivalei Celtic, scor 3-0. Ianis Hagi, jucător care a avut un sezon dificil, a fost cel care a deschis scorul în duelul de pe Ibrox, în minutul 7.

Chiar dacă rămâne distanța de 11 puncte față de Celtic, echipă care rămâne în continuare lider în Scoția, Clement este convins că modul în care echipa sa a câștigat derby-ul poate da încredere pentru lunile următoare, mai ales că vorbim și despre o revanșă în fața lui Celtic. În urmă cu câteva săptămâni, Rangers pierdea la loviturile de departajare finala Cupei Ligii Scoției.

Philippe Clement, plin de încredere după ce a umilit-o pe Celtic: „Trebuie să continuăm așa în următoarele luni”

Clement a declarat că are mare încredere în echipa pe care o construiește și că lotul pe care îl are la dispoziție are foarte mult potențial:

„Băieții au primit recompensa pe care o meritau. Lucrurile nu erau de partea noastră, dar chiar și cu toate accidentările și schimbările, toată lumea din echipă muncește din greu. Rezultatul de azi o dovedește. Trebuie să continuăm așa în următoarele luni.

Este o victorie extrem de importantă. Redă încrederea tuturor celor care o susțin pe Rangers. Această nouă echipă este în construcție, are mult potențial și vom munci din greu pentru a deveni mai buni. Asta e treaba mea, e misiunea mea”, a declarat Philippe Clement, citat de bbc.com.