Andrei Rațiu, anunț despre viitorul său după România - Cipru 2-0! Ce a spus despre plecarea de la Rayo - Antena Sport

Andrei Rațiu a vorbit despre viitorul său după România – Cipru 2-0. Fundașul, care a fost căpitanul echipei naționale la partida de pe Arena Națională, a recunoscut că nu a luat încă nicio decizie, cu privire la viitoarea sa destinație.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Andrei Rațiu a spus că va lua în calcul orice ofertă în perioada de mercato din vară și că va lua o decizie cu privire la viitorul său în perioada următoare. De asemenea, fundașul a explicat că există și posibilitatea de a rămâne la Rayo Vallecano.

Andrei Rațiu a făcut un anunț despre viitorul său după România – Cipru 2-0

“(n.r. Căpitan în premieră, cum s-a simțit?) Mă bucur că Mister a luat această decizie, sunt foarte fericit. Este o mândire enormă. M-a surprins, mi-a spus după antrenamentul de azi dimineață, nu am știut cum să reacționez. Am vorbit după cu căpitanii, mi-au spus că pentru ei e ok.

(n.r. Căpitan la Mondial, cum sună asta?) Sună bine, trebuie să luptăm și să facem rezultate, pentru a fi acolo.

(n.r. Cum te-ai simțit după meciul cu Austria? Ai fost destul de criticat) Mi-aș fi dorit să am un nivel fizic superior, anul trecut nu jucam, anul acesta am jucat la un nivel înalt, am încercat să dau totul.