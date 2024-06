Argentina a învins Guatemala, scor 4-1, într-un meci de pregătire pentru Copa America. Lionel Messi a marcat de două ori - Antena Sport

Another one 😤

Mbappe a mai spus şi că dificultatea unui Campionat European este mai mare decât cea de la Cupa Mondială. Lionel Messi, fostul său coechipier de la PSG, i-a dat replica.

Lionel Messi nu a fost de acord cu declaraţiile făcute de Mbappe şi a reamintit vorbele francezului din urmă cu doi ani, atunci când au spus că Brazilia şi Argentina nu au adversare la fel de puternice în America de Sud, aşa cum se întâplă cu echipele de top din Europa, mulţi sud-americani fiind de părere că Mbappe a fost contrazis încă din momentul în care Argentina a învins Franţa în finala Cupei Mondiale din 2022.

De asemenea, Messi spune că de la EURO lispesc însă cele mai puternice echipe din America de Sud, cele trei multiple campioane mondiale: