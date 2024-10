Ce i-a spus Kylian Mbappe avocatei lui, după ce a fost asociat cu cazul de viol din Stockholm: "Sunt 10.000 de camere în hotel!" - Antena Sport

S-a aflat ce i-a spus Kylian Mbappe avocatei lui, după ce a ajuns în mijlocul unui scandal de proporţii. Starul lui Real Madrid a fost în capitala Suediei cu mai mulţi prieteni, iar în hotelul în care aceştia au fost cazaţi ar fi avut loc un incident extrem de grav. O femeie a depus plângere pentru un presupus viol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cazul a fost dezbătut în ultimele zile de presa mondială, iar atacantul francez a avut o singură reacţie pe reţelele sociale: „FAKE NEWS”. Avocata lui Mbappe a rupt tăcerea şi a anunţat prin ce trece jucătorul de 25 de ani.

Ce i-a spus Kylian Mbappe avocatei lui

Marie-Alix Canu-Bernard a dezvăluit că a purtat mai multe discuţii cu Kylian Mbappe, iar acesta i-a transmis că nu are de ce să îşi facă griji. Avocata se pregăteşte de mai multe procese de calomnie, în cazul în care se va face vreo legătură între Mbappe şi cazul de viol.

„Bula este acolo pentru a-l proteja de riscurile inerente ale faimei sale. Vorbim despre un tânăr de 25, care poate avea o maturitate şi o forţă mentală extraordinară, dar vă puteţi imagina frenezia media care îi dăunează?

El spune foarte clar: ‘Nu am ce să îmi reproşez!”. Trăieşte într-un mod diferit faţă de noi, evident. Are un cordon sanitar în jurul lui, un fel de bulă şi nu are voie să îşi asume riscuri. El este foarte expus, cercul său apropiat ştie şi el asta. După cum vă puteţi imagina, totul este pregătit pentru ca astfel de situaţii să nu apară.