Ce ofertă a refuzat Cristi Chivu, după plecarea de la Inter! Echipa care l-a dorit: "Vrea un proiect serios!" - Antena Sport

Ce ofertă a refuzat Cristi Chivu, după plecarea de la Inter Cristi Chivu, în timpul unui meci la Inter Primavera/ Profimedia Robert Niţă a dezvăluit ce ofertă a refuzat Cristi Chivu, după plecarea de la Inter Primavera, din această vară. Fostul internaţional a avut şansa de a continua în Italia, dar nu a acceptat. Cristi Chivu a fost spectator de lux la duelul dintre Rapid şi CFR Cluj. Giuleştenii au remizat dramatic, reuşind să egaleze în prelungiri. Ce ofertă a refuzat Cristi Chivu, după plecarea de la Inter Robert Niţă a stat de vorbă cu Cristi Chivu, în Giuleşti, şi l-a întrebat despre viitorul său. Acesta a dezvăluit că fostul antrenor de la Inter Primavera a refuzat o ofertă concretă, în această vară. Concret, Cristi Chivu a fost dorit de o formaţie din Serie B, însă nu şi-a dorit să semneze contractul, deoarece are în plan să preia o echipă cu un proiect serios. „Eu am vorbit cu el, că am fost la meci. A avut ofertă concretă din Serie B, de la o echipă din sudul Italiei şi a refuzat-o. Vrea un proiect serios. E la un anumit nivel, la Primavera s-a descurcat", a declarat Robert Niţă, conform fanatik.ro.

Cristi Chivu şi-a încheiat contractul cu Inter Primavera, după cinci ani petrecuţi pe banca echipei. În 2022, acesta a reuşit să câştige şi titlul alături de nerazzuri, iar în prezent este liber de contract.

Cristi Chivu, anunț despre viitorul lui, după plecarea de la Inter Primavera

Cristi Chivu a fost prezent la nunta lui Ianis Hagi și a oferit un interviu pentru Antena. Fostul internațional a transmis că are răbdare și nu se grăbește să ia o decizie, în privința viitorului său. Numele acestuia a fost zvonit și ca un posibil înlocuitor al lui Edi Iordănescu, la echipa națională.

„Nu știu ce va fi, aștept, am răbdare, vedem ce oportunități se vor ivi. Deocamdată mă bucur de vacanță, de familie, sunt foarte mulți ani în care am fost plecat în cantonament, fie ca jucător, fie ca antrenor, și în sfârșit am și eu o vacanță, la sfârșitul lui iulie”, a declarat Cristi Chivu.

„S-a creat o emulație foarte frumoasă în jurul naționalei, acest lucru va continua doar atunci când vom da continuitate rezultatelor, când vom reuși să ne calificăm la Campionatul Mondial, când vom avea calificări consecutive. Ar fi păcat să nu le dăm fanilor asta, să ne vadă lumea că noi, românii, știm să trăim fotbalul”, a mai spus Cristi Chivu. Cristi Chivu se află şi pe lista înlocuitorilor lui Edi Iordănescu, la echipa naţională, acolo unde mai găsim variante de lux, precum Gică Hagi sau Mircea Lucescu.