Răzvan Lucescu i-a făcut portretul lui Ivan Savvidis. Cum şi-a descris patronul de la PAOK - Antena Sport

”Nu am văzut, am auzit (n.r. zvonuri despre revenirea la Rapid). Nu urmăresc. S-a scris mult. Nu îmi place să discut cu nimeni când sunt sub contract. Trimit mereu agentului meu.

Când e mereu ceva oficial, se trimite la club. Nu intru în nicio discuție cât sunt sub contract. A fost un sezon complicat. Am fi putut vorbi de un eșec total dacă nu am fi prins play-off-ul”, a spus Răzvan Lucescu.