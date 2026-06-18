Răvan Lucescu nu va mai continua pe banca celor de la PAOK, formaţie la care a scris istorie în cele două mandate pe care le-a avut la formaţia din Grecia.
Tehnicianul român ar fi semnat rezilierea contractului cu cei de la PAOK, miercuri, 17 iunie, şi acum poate să-şi caute o altă înţelegere. Se pare că nu va exista o sumă primită de Lucescu, asta după ce a fost o despărţire amiabilă după întâlnirea cu Ivan Savydis.
Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK. Anunţul făcut de presa din Grecia
Finalul sezonului trecut a cântărit decisiv în cariera lui Răzvan Lucescu, asta după ce tehnicianul român a ratat câştigarea Cupei Greciei, după ce a pierdut finala, 2-3, contra celor de la OFI Creta. De asemenea, formaţia din Salonic a terminat pe locul 3 în campionat şi astfel a ratat calificarea în preliminariile Champions League.
”Răzvan Lucescu este acum, cu siguranță, de domeniul trecutului pentru PAOK. Antrenorul român a semnat acordul de reziliere al contractului”, a scris Gazzeta.gr. De asemenea, cei de la de la Metrosport confirmă şi ei ultimele veşti.
”Răzvan Lucescu a finalizat de ieri întregul proces birocratic de reziliere a contractului său cu PAOK și tot ce a mai rămas este anunțul oficial al clubului”, a fost reacţia jurnaliştilor greci.
Marino Pusic, înlocuitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK
Presa din Grecia scrie că Marino Pusic este alesul celor de la PAOK Salonic pentru a-l înlocui pe Răzvan Lucescu. Acesta a fost, de-a lungul carierei, antrenor secund la Twente, AZ Alkmaar sau Feyenoord, iar ca principal a fost prima dată la Şahtior Doneţk, între anii 2023 şi 2025.
El a avut ultima colaborare cu Al-Jariza, din zona arabă, iar contractul său cu echipa a expirat la finalul stagiunii. El este văzut drept un înlocuitor ideal pentru antrenorul român care a scris istorie pe banca lui PAOK.
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