Răvan Lucescu nu va mai continua pe banca celor de la PAOK, formaţie la care a scris istorie în cele două mandate pe care le-a avut la formaţia din Grecia.

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Tehnicianul român ar fi semnat rezilierea contractului cu cei de la PAOK, miercuri, 17 iunie, şi acum poate să-şi caute o altă înţelegere. Se pare că nu va exista o sumă primită de Lucescu, asta după ce a fost o despărţire amiabilă după întâlnirea cu Ivan Savydis.

Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK. Anunţul făcut de presa din Grecia

Finalul sezonului trecut a cântărit decisiv în cariera lui Răzvan Lucescu, asta după ce tehnicianul român a ratat câştigarea Cupei Greciei, după ce a pierdut finala, 2-3, contra celor de la OFI Creta. De asemenea, formaţia din Salonic a terminat pe locul 3 în campionat şi astfel a ratat calificarea în preliminariile Champions League.

”Răzvan Lucescu este acum, cu siguranță, de domeniul trecutului pentru PAOK. Antrenorul român a semnat acordul de reziliere al contractului”, a scris Gazzeta.gr. De asemenea, cei de la de la Metrosport confirmă şi ei ultimele veşti.

”Răzvan Lucescu a finalizat de ieri întregul proces birocratic de reziliere a contractului său cu PAOK și tot ce a mai rămas este anunțul oficial al clubului”, a fost reacţia jurnaliştilor greci.