Cum ar fi trebuit Neymar să câştige 5 Baloane de Aur. Mărturisiri din autobiografia lui Gianluigi Buffon - Antena Sport

Neymar şi Gianluigi Buffon, pe vremea când erau coechipieri la PSG - Profimedia Gianluigi Buffon a dat verdictul despre Neymar şi a mărturisit că acesta ar fi trebui să câștige cel puțin 5 Baloane de Aur. În urmă cu puțin timp, fostul mare portar şi-a publicat autobiografia, unde a abordat mai multe subiecte din viața sa. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pe lângă cariera sa bogată şi adversarii de temut pe care i-a avut de-a lungul timpului, Buffon a povestit că s-a confruntat o lungă perioadă cu depresia. De asemenea, acesta a povestit şi ceea ce l-a determinat să joace pe postul de portar. Italianul le-a acordat un interviu celor de la Corriere della Sera, despre cartea sa autobiografică „Fall, rise, fall, rise". Motivul pentru care Neymar ar fi trebuit să câştige 5 Baloane de Aur Printre numeroasele subiecte pe care le-a abordat în cartea sa, Buffo a mărturisit că cel mai bun adversar al său, chiar dacă a apucat să joace împotriva a trei generații, a fost Neymar. Fostul portar în vârstă de 46 de ani a spus despre brazilian că merita să câștige cel puțin 5 Baloane de Aur pentru reușitele din cariera sa. Mai mult, cei doi au fost coechipieri la PSG, unde au legat o relaţie frumoasă de prietenie. „Dificil de ales, am jucat împotriva a trei generații: Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano, Iniesta… Să aleg doar un adversar? Neymar: îl aleg pentru cum este ca jucător și pentru cum este băiatul din afara terenului. Ar fi trebuit să câștige cinci Baloane de Aur", a spus Gianluigi Buffon, pentru Corriere della Sera. În prezent Neymar evoluează la Al Hilal, după ce a lipsit mai bine de un an din cauza unei accidentări. A jucat doar 7 meciuri de când a ajuns în lotul formaţiei din Arabia Saudită, după ce s-a accidentat din nou. Acum, brazilianul este așteptat să revină pe teren. Următorul meci al lui Al Hilal în Liga Campionilor Asiei este programat pe 26 noiembrie, pe terenul lui Al Sadd. Partida care va începe la ora 18:00 va fi transmisă LIVE în AntenaPLAY.

Gianluigi Buffon s-a luptat cu depresia. Dezvăluiri emoționante din cartea sa autobiografică

Mai mult, fostul portar a dezvăluit cum a dus lupta cu depresia, în timp ce încerca să facă performanță. Se pare că primele simptome cu care s-a confruntat au fost insomniile şi stresul. Printre altele Buffon a povestit cum a avut un atac de panică chiar în timpul unui meci, dar şi cum a crezut că va trebui să se retragă din fotbal.

„Era sfârșitul anului 2003. Am avut o criză. Aveam un gol în piept, am început să dorm prost, cu stres. Am avut un atac de anxietate pe teren, nu puteam să respir și am crezut că nu pot juca. Era o Juve-Reggina, antrenorul portarilor, Ivano Bordon, un mare jucător, mi-a spus că nu sunt obligat să joc.

M-am uitat la al doilea portar, Chimenti, un mare prieten, și am crezut că mă confrunt cu un moment decisiv din viața mea. M-am gândit că dacă nu mă întorceam pe teren, voi crea un precedent cu mine și mi s-ar fi întâmplat din nou și aș fi ajuns să nu mai joc. Așa am revenit pe teren, am făcut o salvare bună și a fost decisiv pentru că am câștigat cu 1-0. Dar problema era încă acolo și dr. Agricola a confirmat diagnosticul: depresie”, a povestit fostul portar, pentru sursa citată.

Gianluigi Buffon este considerat unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, cu o carieră deosebit de impresionantă ce s-a întins pe mai mult de două decenii. Născut în 1978, Buffon și-a început cariera profesionistă la Parma, dar a devenit cu adevărat legendă la Juventus, unde a jucat timp de 17 ani, câștigând multiple titluri de campion al Italiei. Acesta a fost, de asemenea, o prezență constantă în naționala Italiei, contribuind semnificativ la câștigarea Cupei Mondiale din 2006.

