Gianluigi Buffon l-a premiat pe Max Verstappen, după ce a obținut pole position-ul la Marele Premiu al Arabiei Saudite - Antena Sport

„A fost o zi foarte bună. Am îmbunătățit mașina peste noapte, am atacat virajele cu viteză mare. Acesta este un circuit unde ai nevoie de încredere în mașină. Astăzi m-am simțit confortabil cu mașina. Am fost foarte fericit de cum am făcut tururile. A fost foarte bine, mașina s-a comportat excelent.

După cum am mai văzut, au fost curse nebune aici. Multă lume spune că e ușor, dar aici nu este cazul. Sper ca mașina să funcționeze excelent și mâine”, a spus Max Verstappen, după sesiunea de calificări.