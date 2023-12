Dan Petrescu, înfrângere în ultima etapă a sezonului din Coreea de Sud! A acuzat din nou arbitrajul: „Sunt foarte dezamăgit!” - Antena Sport

Reclamă

După înfrângerea din ultima etapă, cu Ulsan, Dan Petrescu a declarat că în sezonul viitor, echipa sa va arăta cu siguranță mult mai bine. Acesta le-a cerut scuze fanilor pentru faptul că Jeonbuk a încheiat sezonul cu un eșec.

De asemenea, antrenorul român a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, și s-a plâns de programul mult prea încărcat de care aceștia au avut parte.

„Îmi pare rău pentru fani pentru că nu am câștigat. A fost un meci greu. Ulsan a fost foarte agresivă în prima jumătate a jocului. Nu au fost acordate nici penalty-uri. Sunt foarte dezamăgit pentru că nu am găsit o soluție. Jucătorii au dat tot ce au avut mai bun. În ciuda programului încărcat și a călătoriilor lungi, jucătorii au muncit din greu. Vom învăța din rezultatul de azi și vom avea rezultate mai bune în sezonul viitor.

Am venit de pe locul șapte și am avut mulți jucători accidentați. În plus, cinci jucători ne-au lipsit la mijlocul sezonului și au fost foarte multe probleme. Cu toate acestea, este important să ne pregătim mai bine pentru sezonul viitor. Voi face totul în viitor”, a declarat Dan Petrescu, după ultima etapă, conform chosun.com.

Ce trebuie să facă Dan Petrescu și Cosmin Olăroiu pentru a ieși din grupele Ligii Campionilor Asiei

În momentul de față, echipa lui Cosmin Olăroiu, Al-Sharjah, se află pe locul al 2-lea în Grupa B, cu 8 puncte. Pentru a obține calificarea directă, echipa românului trebuie să o învingă în ultima etapă pe Al-Faisaly și ca cei de la Nasaf Qarshi să se încurce. Totuși, Al Sharjah se poate califica și de pe poziția secundă.

De cealaltă parte, echipa lui Dan Petrescu nu mai are nicio șansă la obținerea primului loc în grupă, iar astfel, cei de la Jeonbuk au nevoie de o victorie în următoarea etapă, pentru a spera la calificarea de pe locul al 2-lea. Având în vedere formatul actual al competiției, din fiecare grupă se califică direct în fazele eliminatorii formațiile care se vor afla, la finalul partidelor, pe prima poziție. Grupele din Liga Campionilor Asiei sunt împărțite în două zone. Zona de vest, în care evoluează echipe din zona arabă și din Orient, și zona de est, în care evoluează formații din China, Coreea, Indochina și alte țări aferente zonei respective. Din cadrul acestor zone se mai califică în fazele eliminatorii primele 3 cluburi, în ordinea punctelor obținute, care se vor situa pe poziția a 2-a în grupe.