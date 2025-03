De ce a acceptat Neil Lennon să semneze cu penultima clasată din a 2-a ligă a Scoției. Dezvăluirea fostului antrenor de la Rapid - Antena Sport

Neil Lennon a semnat recent cu Dunfermline, echipă aflată în liga a 2-a din Scoția. Noua formație a tehnicianului nord-irlandez este penultima în clasament și luptă astfel pentru salvarea de la retrogradarea în liga a 3-a. Acum, fostul antrenor de la Rapid a explicat motivul pentru care a acceptat să semneze cu un astfel de club.

Neil Lennon a fost liber de contract din luna august a aunului trecut. Pe banca celor de la Rapid a adunat doar 6 meciuri. Acum, acesta a semnat cu Dunfermline, iar decizia tehnicianului a fost una surprinzătoare, având în vedere că, în urmă cu câteva luni, avea ca și obiectiv calificarea în cupele europene, iar acum trebuie să își mențină noua echipă în liga a 2-a din Scoția.

Neil Lennon a explicat de ce a acceptat să semneze cu penultima clasată din a 2-a ligă a Scoției

Fostul antrenor de la Rapid a explicat însă că patronul echipei a fost cel care l-a convins să semneze. Neil Lennon a transmis faptul că omul cu bani de la Dunfermline a venit cu „argumente convingătoare” și că, astfel, a acceptat să preia formația.

„Am fost contactat de un reprezentant al clubului, am avut o discuție, apoi am vorbit cu patronul, de patru ori, săptămâna trecută. A avut argumente convingătoare și productive în legătură cu motivele pentru care ar trebui să accept provocarea acestui post.

Și am acceptat, datorită încrederii pe care mi-a arătat-o patronul. Iar această săptămână a fost haotică, ocupată, am călătorit mult, am început să cunosc jucători, am încercat să fac cât mai multe în acest scurt timp”, a spus Neil Lennon, în cadrul unui interviu pentru cei de la Footy Adventures.