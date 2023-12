Denis Drăguș a marcat un gol fabulos la Gaziantep! Atacantul vrea să își asigure locul la EURO 2024 - Antena Sport

Şumudică a dezvăluit însă că a refuzat oferta din Dubai, datorită relaţiei pe care o are la Gaziantep cu cei trei români, Florin Niţă, Alexandru Maxim şi Denis Drăguş. La Al Nasr Dubai, din cele 3 milioane de dolari ar fi trebuit să îşi plătească şi stafful. Şumi câştigă la turci 70.000 de euro pe lună.

„Am avut acum trei săptămâni ofertă pe masă din Emiratele Arabe Unite, dar aducând jucători români, înțelegându-mă foarte bine cu conducerea de aici nu am luat-o în calcul. Chiar dacă era o ofertă mai mult decât dublu față de ce câștig aici.

Nu puteam. Venisem de o lună jumate aici, eram și pe un trend ascendent, îl adusesem pe Drăguș. El a zis: ‘Nu veneam niciodată. Am venit pentru tine’.

L-am regăsit pe Maxim aici, l-am adus pe Junior, am adus niște jucători, căpitanul echipei naționale a Camerunului, pe Niță… Ce să fac acum? Nu pot să-mi bat joc de niște oameni.

Am 52 de ani. Mai am timp să fac bani dacă îmi doresc foarte mult. Vreau să-mi termin ceea ce am de făcut aici. Dacă se va întâmpla ferească Dumnezeu să se schimbe conducerea și să se renunțe la serviciile mele atunci cu siguranță voi lua în calcul.

Era o ofertă foarte, foarte bună. Nu mai contează acum. A fost o echipă din Dubai care îmi oferea pe un an și jumătate de trei ori banii pe care-i am aici. Un salariu foarte bun”, a dezvăluit Şumudică”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.