Marius Şumudică a primit o ofertă colosală de 3 milioane de dolari pe an. Răspunsul lui Şumi a venit pe loc - Antena Sport

Marius Şumudică a primit o ofertă colosală de 3 milioane de dolari pe an. Răspunsul lui Şumi a venit pe loc

Nu puteam. Venisem de o lună jumate aici, eram și pe un trend ascendent, îl adusesem pe Drăguș. El a zis: ‘Nu veneam niciodată. Am venit pentru tine’.

L-am regăsit pe Maxim aici, l-am adus pe Junior, am adus niște jucători, căpitanul echipei naționale a Camerunului, pe Niță… Ce să fac acum? Nu pot să-mi bat joc de niște oameni.

Am 52 de ani. Mai am timp să fac bani dacă îmi doresc foarte mult. Vreau să-mi termin ceea ce am de făcut aici. Dacă se va întâmpla ferească Dumnezeu să se schimbe conducerea și să se renunțe la serviciile mele atunci cu siguranță voi lua în calcul.

Era o ofertă foarte, foarte bună. Nu mai contează acum. A fost o echipă din Dubai care îmi oferea pe un an și jumătate de trei ori banii pe care-i am aici. Un salariu foarte bun”, a dezvăluit Şumudică”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică, gest excepțional pentru arbitrul meciului Gaziantep – Adana Demirspor

Marius Șumudică a făcut un gest excepțional pentru arbitrul meciului Gaziantep – Adana Demirspor. Tehnicianul formației gazdă a surprins pe toată lumea.

Înainte de startul acestui meci, Marius Șumudică a fost protagonistul unui moment cum rar se vede în lumea fotbalului. Tehnicianul celor de la Gaziantep i-a oferit flori centralului Bahattin Șimșek și a arătat astfel că formația pe care o reprezintă este împotriva violenței în lumea sportului. Totuși, centralul nu a părut să țină cont de gestul antrenorului român. Acesta i-a arătat cartonașul galben, în repriza secundă, pentru faptul că Marius Șumudică a protestat față de o decizie a oficialului. Gestul lui Marius Șumudică vine ca urmare a unui eveniment șocant din Turcia. În urmă cu câteva zile, arbitrul Halil Umut a fost lovit pe teren de către patrolul clubului Ankaragucu, Faruk Koca. Șeful echipei la care este legitimat Olimpiu Moruțan a fost criticat dur de oameni din întreaga lume a fotbalului, care s-au arătat șocați de evenimentele întâmplate la meciul respectiv.