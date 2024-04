Kylian Mbappe e de neoprit la PSG! A calificat echipa în finala Cupei Franţei şi a ajuns la cifre uriaşe - Antena Sport

După ce a fost lăsat de mai multe ori pe banca de rezerve etapele trecute, în meciul de pe Velodrome, Kylian Mbappe a fost titular cu OM, dar a fost schimbat după doar 64 de minute. În momentul în care şi-a văzut numărul pe tabela arbitrului de rezervă, Mbappe nu s-a ferit să îşi arate nemulţumirea faţă de decizia antrenorului.

„Discutăm aceleași lucruri săptămâna de săptămână. E obositor, m-am săturat. Eu sunt antrenorul, eu iau deciziile și așa va fi până în ultima mea zi la PSG. Mereu încerc să găsesc cele mai bune soluții pentru PSG. Poate că uneori greșesc, dar sunt alegerile mele.

(n.r. despre gesturile făcute de Mbappe în momentul schimbării) Nu am văzut nimic. Absolut nimic”, a declarat Luis Enrique, citat de psgpost.com.

