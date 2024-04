Lamia - PAOK 1-1 a fost live în AntenaPLAY! Remiză dramatică pentru Răzvan Lucescu! PAOK a egalat în minutul 90+10 - Antena Sport

Min. 90+10: Lamia – PAOK 1-1! Stefan Schwab a reuşit să restabilească egalitatea, dramatic cu o lovitură de cap.

Min. 90+6: Răzvan Lucescu a fost surprins pe marginea terenului dărâmat. Antrenorul român e fără reacţie, în faţa rezultatului de pe tabela de marcaj.

Min. 90+3: Ocazie pentru PAOK! Lovitura liberă executată de Despodov s-a scurs puţin peste poarta celor de la Lamia.

Min. 90+1: Lamia a rămas în inferioritate numerică! Pedro Amaral a văzut cartonaşul roşu, după o dispută aprinsă cu Katsikogiannis.

Min. 75: Ocazie PAOK! Lovitura de cap a lui Michaelides a trecut puţin peste poarta celor de la Lamia, după cornerul executat de Despodov.

Min. 46: S-a reluat meciul. Min. 45+4: Pauză! Min. 45+4: Lamia – PAOK 1-0. Lovitură de teatru! Echipa lui Răzvan Lucescu a primit gol la ultima fază a primeri reprize. Slivka a înscris cu un şut din interiorul careului! Min 45+2: Jucătorii lui Razvan Lucescu au fost aproape sa deschida scorul! Lovitura de cap a lui Kedziora a fost scoasă de sub transversală de portarul gazdelor! Min. 1: A început meciul lui Răzvan Lucescu! Update: Echipele de start la Lamia – PAOK Lamia: Coselev – Simon, Kornezos, Giannoutsos, Sidcley – Nunez, Tzandaris, Martinez, Slivka – Tsiloullis, Malci Reclamă

Antrenor: Leonidas Vokolos

PAOK: Kotarski – Sastre, Kedziora, Michailidis, Rafa – Schwab, Ozdoev – Despodov, Marcos Antonio, Konstantelias – Samatta

Antrenor: Răzvan Lucescu

Cu patru etape rămase de disputat, PAOK se află la cinci puncte de liderul AEK Atena şi la patru lungimi de ocupanta locului secund, Panathinaikos, cele două întâlnindu-se de asemenea astăzi, în derby-ul rundei.

Răzvan Lucescu speră să obţină al doilea său titlu în Grecia, după cel din sezonul 2018-2019, atunci când PAOK reuşea un event istoric.

Programul complet al finalului de sezon din Grecia

Etapa 7

Lamia – PAOK

Aris Salonic – Olympiacos

AEK – Panathinaikos

Etapa 8

Olympiacos – Lamia

PAOK – AEK

Panathinaikos

Etapa 9

Olympiacos – AEK

PAOK – Panathinaikos

Lamia – Aris Salonic

Etapa 10

AEK – Lamia

Aris Salonic – PAOK

Panathinaikos – Olympiacos

