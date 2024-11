Laurenţiu Reghecampf a semnat cu Esperance De Tunis! Va antrena într-o nouă destinaţie exotică - Antena Sport

Eu așa am înțeles din discuția pe care am avut-o atunci când am plecat. Mie nu mi s-a cerut niciodată părerea la un transfer în cei patru ani în care am fost acolo. Mi-a fost ascultată părerea doar când i-a numit pe Rădoi și pe Bergodi.

Nici Reghecampf și nici ceilalți antrenori din ultima vreme nu au știut ce să facă.

Niciunul nu a știut să antreneze Craiova. S-au lăsat dominați de jucători și de aici a plecat totul.

Ei se angajează la niște obiective, au lotul pe care îl au și se angajează să obțină ceva. Trebuie să fie mult mai stricți cu jucătorii”, a declarat Sorin Cârţu la digisport.ro.

Laurenţiu Reghecampf se judecă în prezent cu Mihai Rotaru, după ce nu a achitat clauza de reziliere atunci când a plecat de la Universitatea Craiova. „Reghe” a vrut să negocieze cu Rotaru pentru a achita o sumă mai mică, dar patronul Universităţii Craiova a refuzat acest lucru.