Sorin Cârţu l-a atacat pe Laurenţiu Reghecampf: "Nu a ştiut să antreneze Craiova"! De ce îl acuză pe antrenor - Antena Sport

Sorin Cârţu l-a atacat pe Laurenţiu Reghecampf. Fostul preşedinte al Universităţii Craiova este nemulţumit şi de Costel Gâlcă, ce pregăteşte în prezent echipa.

Universitatea Craiova este fără victorie în Liga 1 în ultimele 3 meciuri. Luni, echipa antrenată de Costel Gâlcă a fost învinsă cu 3-2 de Farul lui Gică Hagi.

Sorin Cârţu l-a atacat pe Laurenţiu Reghecampf: „Nu a ştiut să antreneze Craiova”! De ce îl acuză pe antrenor

„Mihai (n.r: Rotaru) mi-a spus că vrea să fie patron și președinte și să mai fie în discuție doar cu antrenorul.

Eu așa am înțeles din discuția pe care am avut-o atunci când am plecat. Mie nu mi s-a cerut niciodată părerea la un transfer în cei patru ani în care am fost acolo. Mi-a fost ascultată părerea doar când i-a numit pe Rădoi și pe Bergodi.

Nici Reghecampf și nici ceilalți antrenori din ultima vreme nu au știut ce să facă.