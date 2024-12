"Mă bucur de fiecare secundă!" Reacţia lui Ianis Hagi, după revenirea în primul 11 al lui Rangers după 18 luni: "Am trecut prin momente grele" - Antena Sport

Ianis Hagi a fost integralist în victoria lui Rangers de pe terenul lui St. Johnstone, scor 1-0. Formaţia de pe Ibrox s-a impus graţie autogolului din minutul 68 al lui Holt.

La faza autogolului, chiar internaţionalul român a centrat. Mingea îl căuta pe căpitanul James Tavernier, dar Holt a intervenit şi şi-a trimis balonul în propria poartă.

Ianis Hagi, după ce a fost titular în victoria lui Rangers: „Mă bucur că am revenit să joc pentru acest club uriaş”

Ianis Hagi a vorbit la finalul meciului despre revenirea în primul 11 al celor de la Rangers. Internaţionalul român a recunoscut că aştepta acest moment încă din momentul în care a revenit pe Ibrox, după încheierea împrumutului de la Alaves.

De asemenea, Hagi a recunoscut şi că a învăţat să se bucure de aceste momente, mai ales după evenimentele mai puţin plăcute care i-au marcat cariera:

„Mă simt bine. La asta am tot lucrat de când am revenit. Am aşteptat acest moment şi sunt fericit că am contribuit la victorie şi că am luat cele trei puncte, deoarece asta este cel mai important.