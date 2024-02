Mario Marinică este noul selecționer al naționalei din Liberia. Românul abia așteaptă debutul: „E o oportunitate extraordinară” - Antena Sport

Mario Marinică a vorbit și despre Mohammed Kamara, care va ajunge în vară la CFR Cluj

Selecționerul echipei naționale din Liberia este de părere că atacantul care va ajunge în vară la CFR Cluj este un jucător talentat, care are toate calitățile pentru a se impune la echipa lui Adrian Mutu.

De asemenea, Mario Marinică a spus că îi va contanta pe reprezentanții ardelenilor, pentru a le da detalii despre Mohammed Kamara.

„Mohammed Kamara joacă deobicei în partea stângă, are un talent bun din ce am observat. A jucat în ultimul meci împotriva Libiei, pentru națională și a marcat un gol. Are o înălțime bună, un fizic bun.

Este un jucător interesant, dar trebuie să văd despre ce e vorba. O să fie în vederile mele. Trebuie să iau legătura cu cei de la CFR, să ne ajutăm uni pe alții. Ei trebuie să afle paramentri importanți despre evoluția acestuia, la echipa națională”, a mai spus selecționerul Liberiei.