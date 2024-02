Marius Şumudică l-a făcut să râdă pe reporterul care îl intervieva atunci când a vorbit de noul nume pe care îl va purta! - Antena Sport

Marius Şumudică a depus actele pentru schimbarea numelui, ca să obţină cetăţenia turcă: „Îl lăsăm şi pe Ninel”

Marius Şumudică a depus actele pentru schimbarea numelui, ca să obţină cetăţenia turcă. Antrenorul celor de la Gaziantep a spus că s-a decis să obţină cetăţenia turcă.

În acest context, Şumudică trebuie să îşi aleagă şi un prenume turcesc. Marius Şumudică a spus că şi-a ales două, pe cel al lui Erdogan şi pe cel al preşedintelui de la Gaziantep.

„Am zis că nu renunț niciodată la cetățenia română, nici nu se pune problema, dar ar fi o onoare să devin cetățean turc dacă nu-mi afectează cu nimic cetățenia română. Atunci am bătut palma, am dat mâna, iar acum urmează procedurile.

Eu mi-am ales numele, am vrut să mă cheme Șumudică Tayyip Memik, din respect pentru cele două persoane. Mereu l-am apreciat pe președinte pentru tot ce a făcut pentru fotbalul din Turcia.

Îl lăsăm și pe Ninel. Portughezii ăia cum au 5-6 nume? Ieri am trimis documentele necesare, iar în cel mai scurt timp mi-au spus că o să primesc pașaport. Eu atât am fost informat”, a spus Șumudică pentru digisport.ro.

Marius Şumudică a făcut declaraţii despre întâlnirea cu preşedintele Turciei

