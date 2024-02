Marius Şumudică a depus actele pentru schimbarea numelui, ca să obţină cetăţenia turcă: "Îl lăsăm şi pe Ninel" - Antena Sport

I-am zis ‘Cu mare plăcere, dar nu renunț la cetățenia română’. I-am spus și că este o mare onoare pentru mine”, a declarat Marius Șumudică despre întâlnirea cu Recep Erdogan, potrivit digisport.ro.

Întrebarea pe care i-a pus-o Erdogan lui Marius Şumudică şi răspunsul din doar 4 cuvinte al antrenorului român!

Marius Şumudică s-a întâlnit cu preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Iată întrebarea pe care i-a pus-o Erdogan lui Marius Şumudică şi răspunsul din 4 cuvinte al antrenorului român.

Erdogan l-a întrebat pe Şumudică dacă vrea să devină cetăţean turc. Cel mai probabil, preşedintele Turciei a fost informat de declaraţia lui Şumudică. „Şumi” anunţase anterior că vrea să devină cetăţean turc.

”Vrei să devii cetățean turc?”, l-a întrebat Şumudică pe Erdogan, potrivit Tekspor. ”Of course, why not? (n.r.: Desigur, de ce nu?)”, a răspuns, în engleză, Marius Şumudică.

Şumudică se simte foarte bine în Turcia. El e la al doilea mandat la Gaziantep, după ce a pregătit cu succes echipa turcă între 2019 şi 2021.

Şumudică încearcă să o salveze de la retrogradare pe Gaziantep. În momentul de faţă, Gaziantep e pe locul 17 în campionatul Turciei, loc retrogradabil.