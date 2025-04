MLS, lovitură pentru Lionel Messi! Bodyguard-ul argentinianului a fost interzis de ligă: "E o mare problemă aici" - Antena Sport

După ce Lionel Messi s-a transferat la Inter Miami, Yassine Cheuko, bodyguard-ul starului argentinian, a devenit o adevărată vedetă. Garda de corp a campionului mondial îşi dedică tot timpul lui Lionel Messi.

El a devenit o adevărată senzaţie pe internet, atunci când încearcă să îi oprească pe fanii care intră pe teren pentru a ajunge la Lionel Messi. Acest lucru nu se va mai întâmpla însă.

Bodyguard-ul lui Lionel Messi, interzis de MLS: „E o mare problemă aici. Lăsaţi-mă să îl ajut”

Yassine Cheuko nu va mai putea să stea la marginea terenului şi nici să intre pe teren, atunci când un fan aleargă în direcţia lui Lionel Messi. Chiar dacă MLS a decis acest lucru, Cheuko susţine că argentinianul se confruntă cu o problemă reală în Statele Unite.

Bodyguard-ul a făcut o comparaţie cu perioada de şapte ani în care s-a aflat în Europa, la meciuri din Ligue 1 şi Champions League, şi cei aproape doi ani de MLS:

„Nu mă mai lasă să intru pe teren. Am lucrat în Europa timp de şapte ani în Ligue 1 şi Champions League. În toată această perioadă, doar şase spectatori au intrat pe teren. De când am ajuns în Statele Unite, în numai 20 de luni, am avut 16 oameni care au intrat pe teren. E o mare problemă aici şi nu sunt eu problema.