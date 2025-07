Neymar, ca pe vremuri! Brazilianul a adus victoria pentru Santos după ce s-a distrat cu apărarea adversă - Antena Sport

Neymar a adus victoria echipei Santos, după ce a marcat singurul gol al meciului cu Flamengo, scor 1-0. Mijlocaşul brazilian promite lucruri mari pentru a doua jumătate a sezonului.

După o pauză de o lună din cauza Cupei Mondiale a cluburilor, campionatul brazilian s-a reluat. Şi a început bine pentru Neymar (33 de ani). Mijlocaşul i-a oferit miercuri victoria cu 1-0 lui Santos, marcând unicul gol al partidei în minutul 84 împotriva lui Flamengo.

Iar primul său gol stagional în campionatul brazilian (a marcat trei goluri în campionatul Paulista) a venit ca o uşurare după ce a fost indisponibil timp de mai multe săptămâni din cauza unei accidentări la tendon. După ce a revenit în activitate la sfârşitul lunii mai, el a ratat şi ultimul meci cu Fortaleza, în iunie, deoarece a fost eliminat împotriva lui Botafogo.

„În opinia mea, Flamengo este cea mai bună echipă din campionat”, a spus el după meci. “Tactic, sunt foarte buni, se apără şi atacă foarte bine. Au nişte jucători de foarte bună calitate. Când ies trei jucători buni, intră alţi trei jucători buni. Este dificil să joci împotriva unei astfel de echipe. Astăzi am arătat că putem merge mult mai departe decât o facem în prezent. Este un nou început pentru noi. Am avut timp să muncim. Am arătat că putem juca împotriva oricărei echipe din Brasileirão”, a declarat el.