Noul antrenor al lui Rangers, mesaj care îl vizează direct pe Ianis Hagi! Ce a declarat înainte de debut - Antena Sport

Noul antrenor al lui Rangers a transmis un mesaj ferm, care îl vizează direct pe Ianis Hagi. Barry Ferguson a transmis că aşteaptă ca jucătorii lui să dea totul pe teren pentru a obţine victorii.

Barry Ferguson l-a înlocuit pe Philippe Clement, pe banca lui Rangers. Ferguson este un fost jucător legendar al scoţienilor, fiind fostul căpitan al formaţiei de pe Ibrox. Acesta va debuta pe banca lui Rangers azi, în meciul cu Kilmarnock din campionat.

Noul antrenor al lui Rangers, mesaj care îl vizează direct pe Ianis Hagi

Barry Ferguson a dezvăluit că a purtat o discuţie cu jucătorii săi, încercând să le ofere încredere, date fiind schimbările de la echipă din ultima perioadă. Acesta a subliniat că singurul lucru pe care şi-l doreşte de la noii lui elevi este ca ei să dea totul pe teren pentru victorii.

„Mă aştept să câştige partide, să dea totul, pentru că asta le voi oferi şi eu şi staff-ul meu. Am avut o mică întâlnire cu ei pentru cinci, zece minute. Înţeleg perfect ce aşteptări am de la ei.

Sunt entuziasmat şi mândru de faptul că am fost numit manager la Rangers până la finalul sezonului. Aşa cum am spus, voi da totul, aşa va face şi staff-ul meu. Şi aşa o va face şi grupul de jucători. Vreau ca jucătorii să intre pe uşa din faţă cu un zâmbet larg pe faţă. Şi desigur asta am primit din partea jucătorilor azi.