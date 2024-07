Ofertă surprinzătoare pentru Marius Șumudică. "Șumi" nu a stat pe gânduri și a dat răspunsul pe loc - Antena Sport

Ofertă surprinzătoare pentru Marius Șumudică Marius Șumudică / Profimedia Images Marius Șumudică a primit o ofertă surprinzătoare. Chiar fostul antrenor de la Gaziantep a recunoscut totul, înainte de nunta lui Denis Drăguș, jucătorul pe care l-a adus în campionatul Turciei. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Marius Șumudică s-a despărțit de Gaziantep în luna martie a acestui an, iar, de la momentul respectiv, este liber de contract. Ofertă surprinzătoare pentru Marius Șumudică Acum, tehnicianul a dezvăluit că a primit o ofertă de la o formație din Iran, calificată în Liga Campionilor Asiei, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY. Chiar dacă nu a dat numele formației, din campionatul iranian se califică în Liga Campionilor Asiei doar două echipe: campioana și vicecampioana. Astfel, Marius Șumudică a primit o ofertă de la Persepolis Teheran, campioana Iranului, sau de la FC Esteghlal, vicecampioană în sezonul precedent. Reclamă

„Mi-aş dori să mai lucrez cu Drăguş, în Turcia cred că mai pot să lucrez cu el, dar în primele cinci campionate e greu să ajungi. Alaltăieri am avut ofertă, dar am refuzat-o, că era din Iran şi n-am vrut să plec în Iran. Respect Iranul, respect tot, dar am crezut pentru mine că e un pas în spate, deşi erau calificaţi în Liga Campionilor Asiei şi n-am vrut.

Sper să am şansa să lucrez iar cu foşti jucători de-ai mei. Şumudică nu se opreşte aici şi e responsabilitatea mea să iau români oriunde merg. Şi în staff am cinci oameni din România”, a spus Marius Şumudică.

Cât de greu i-a fost lui Marius Șumudică să lucreze cu Denis Drăguș

Chiar dacă a dezvăluit că Denis Drăguș este ca o parte a familiei sale, Marius Șumudică nu s-a ascuns și a spus că i-a fost dificil să lucreze cu atacantul. Fostul antrenor de la Gaziantep a transmis și cum a reușit să îl convingă pe acesta să vină de la Standard Liege la Gaziantep.

„Mi-a fost foarte greu să lucrez cu el. Alibec și Budescu au fost pistol cu apă pe lângă el. Am reușit să scot de la el maximum. Are o personalitate diferită, îi intri greu la suflet. Îi spuneam astăzi ceva și mâine făcea altceva. Chiar dacă intram în conflict cu alți jucători, făceam orice sacrificiu pentru el. Îl iubesc. La mine și 5 meciuri dacă joci slab, în al 6-lea tot pe tine te joc. Asta i-am spus și l-am convins să vină la Gaziantep”, a spus Marius Șumudică