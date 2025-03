Kallithea - PAOK LIVE VIDEO (19:00). Meci important pentru Răzvan Lucescu, în ultima etapă a sezonului regular din Grecia. Duelurile serii - Antena Sport

Răzvan Lucescu, mesaj clar pentru jucătorii lui PAOK

Răzvan Lucescu şi PAOK au obţinut calificarea în play-off-ul pentru titlul din Grecia, ocupând locul 4, cu o etapă rămasă de disputat din sezonul regular. Antrenorul campioanei a avut un mesaj clar pentru jucători: cine nu dă totul, nu va juca!

„Îmi iubesc jucătorii şi îi respect, sunt un antrenor pentru care legăturile emoţionale cu jucătorii contează. Dacă e bine sau rău, nu ştiu, dar aşa am lucrat întotdeauna. Dacă vor face tot ce trebuie, vor juca. Altfel, nu avem alternativă. De azi înainte, toţi jucătorii trebuie să dea totul pentru a juca”, a spus Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.

PAOK a adunat deja 45 de meciuri în toate competiţiile acestui sezon, 25 în campionat, 16 în cupele europene şi 4 în Cupa Greciei. De acum încolo, pentru echipa lui Lucescu urmează doar partidele din campionat, după eliminările din celelalte întreceri.

„Ştiţi totul, a fost un sezon complicat pentru noi. Am jucat foarte multe meciuri, mai multe decât oricare echipă din Grecia. Am luptat în campionat, în Cupă, în Europa. Nu cred că sunt multe de explicat. Vorbim despre jucători extenuaţi. Au rămas fără energie. Am pierdut jucători importanţi înaintea meciurilor importante din Europa.

Am fost suspendat 67 de zile şi acest aspect a adus o stare de nervozitate la echipă. Eu sunt cel responsabil, nu trebuia să reacţionez aşa. Ar fi trebuit să reacţionez altfel atunci când am fost provocat.

Îmi asum responsabilitatea pentru meciurile de acasă cu Volos şi OFI, pentru că aceste 6 puncte ar fi fost foarte importante. Cu aceste şase puncte, ne-am fi aflat într-o altă postură acum. Au existat şi decizii ale arbitrilor împotriva noastră, vorbind de centimetri şi milimetri la golurile pe care le-am primit. Şi ăsta nu e un reproş pentru arbitri”, a mai spus Lucescu.