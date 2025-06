Reacţia de clasă a lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a umilit-o pe Juventus la Mondialul Cluburilor - Antena Sport

Pep Guardiola a oferit o reacţie de clasă, după ce Manchester City a umilit-o pe Juventus, la Mondialul Cluburilor, într-un meci în care arbitru de rezervă a fost Istvan Kovacs. Managerul “cetăţenilor” a avut doar cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi.

Manchester City s-a impus cu un categoric 5-2 în duelul cu Juventus. “Cetăţenii” s-au calificat în optimile Mondialului Cluburilor, după ce au obţinut victorii pe linie în grupă.

Reacţia de clasă a lui Pep Guardiola, după ce Manchester City a umilit-o pe Juventus

Pep Guardiola a transmis faptul că meciul cu Juventus a fost ca o finală pentru jucătorii săi. Managerul lui Manchester City a transmis că echipa sa nu a mai practicat de mult un astfel de fotbal.

“A fost ca o finală, am vorbit mult despre asta. Nu contează ce s-a întâmplat, obiectivul nostru a fost să ne calificăm. Nu am ştiut dacă e mai bine să ne calificăm de pe primul loc sau de pe al doilea. Aşa jucăm fiecare meci, amical sau oficial, să-l câştigăm. Am reuşit asta azi, sunt mulţumit.

Jucătorii ştiu că a fost pentru prima dată după mult timp când am jucat la un astfel de nivel. Am ajustat unele lucruri şi jocul a fost foarte bun, împotriva unei echipe foarte puternice, care a avut rezultate bune în primele două meciuri.