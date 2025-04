"Bine că plânge. Un teatru ieftin". Marius Şumudică, făcut praf după ce s-a petrecut la ultimul meci al Rapidului - Antena Sport

„Bine că plânge Șumudică. M-a impresionat și pe mine la lacrimi. Toți plângem! Eu plâng că nu joacă Grameni, el plânge că nu știu de ce. Sunt într-un plâns continuu! Ne-am săturat și de știrile astea. Nu-mi plac. Dacă vreau să mă duc la teatru, mă duc. Acum, stau la Londra, văd și Shakespeare, nu orice… Nu trebuie să citesc ziarele și să sufăr, să plâng. Avea tata o vorbă, când s-a aruncat Șumi pe burtă și pupa terenul… Tata mă întreabă: «Bă, ăsta a jucat un an pe la Rapid și se aruncă pe burtă și pupă terenul. Eu ce trebuia să fac? Să mă îngrop pe acolo, pe sub bară?». Nu i-au plăcut nici lui tata teatrismele astea.

„Parcă mi-a băgat cineva cuţitul în spate” Marius Şumudică a spus de ce a plâns în derby-ul cu Dinamo

Marius Şumudică, antrenorul celor de la Rapid, a dezvăluit motivul pentru care a fost surprins în lacrimi în timpul derby-ului cu Dinamo. Giuleştenii s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională, dar antrenorul rapidist a avut şi motive de supărare.

„Au fost lacrimi de părere de rău. Eu în 7 luni ce am trăit la Rapid, nu vreau să trăiască nimeni. A fost o descărcare, când am văzut fularele şi jumătate de tribună goală.

Sunt foarte multe lucruri. Mi-a fost extrem de greu să lucrez la Rapid. Nu vreau să par o victimă, dar au apărut fel de fel de subiecte. Iar eu trebuie să ţin grupul. Şi când am nevoie de un sprijin din exterior, am răbufnit. Nu am făcut nimic, doar am început să plâng”, a declarat Marius Şumudică, la primasport.ro.