Jucătorii lui U Cluj au căzut în capcana păcănelelor. Alexandru Chipciu: "Mi se părea incredibil" - Antena Sport

Alexandru Chipciu a dezvăluit că în momentul venirii lui la U Cluj, în 2022, a găsit în vestiar mai mulţi jucători care jucau la păcănele şi care din cauza asta nu se puteau concentra asupra fotbalului.

Mijlocaşul de 36 de ani a susţinut că aceste lucruri nu s-au mai întâmplat în ultimii doi ani, dar a scos în evidenţă în ce situaţie ajungeau jucătorii, care se împrumutau de la unii la alţii după ce au căzut în capcana jocurilor de noroc.

Jucătorii lui U Cluj au căzut în capcana păcănelelor

„M-am dus (n.r. în cazino). Aveam salariu de 500 de euro. Și am intrat acolo, m-au învățat ăștia cum să pun, ce jucau ei, serie mică, serie mare … Le-am zis „băi, eu nu știu din astea, vreau să pun pe roșu sau pe negru”. Și pe roșu sau negru puteai să pariezi doar 3,5 milioane sau 6 milioane, câte numere sunt pe ruletă, în fine, o nebunie din asta. În fine, am băgat și am pierdut 20 de milioane!

Pfaaa, mi-a venit să plâng: „Doamne, ce-am făcut?”. Am mai cerut bani și am câștigat 20 de milioane, i-am scos, deci am fost pe zero și din momentul ăla nu am mai jucat niciodată! Am mai jucat pe la Las Vegas, când am fost cu soția, dar la mișto, așa, am câștigat 50 de euro… Dar jocuri de noroc, poker, nimic! Nu-mi plac, nu mă pasionează. Mi se pare horror să știi că pierzi și să-ți bagi banii acolo … Dar e un viciu și nu-l poți controla.

Da, am avut colegi acum, în ultima perioadă (cu astfel de vicii). Erau jucători la Universitatea Cluj care aveau probleme cu păcănelele. Simțeam că au așa, o agitație. Mai auzeam „ăla joacă, ăla …”. Mi se părea incredibil! Dar în momentul ăsta, anul ăsta sau anul trecut, n-am mai avut colegi din ăștia. Dar la momentul venirii mele la U Cluj au fost ceva probleme.