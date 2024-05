PAOK - Olympiacos 2-0 a fost în AntenaPLAY! Echipa lui Răzvan Lucescu continuă asaltul spre titlu, după victoria uriaşă din derby - Antena Sport

1. AEK Atena 75p

2. PAOK Salonic 74p

3. Panathinaikos 71p

4. Olympiakos 70p

5. Aris 52p

6. Lamia 35p

Fluier final! PAOK – Panathinaikos 2-0! Echipa lui Răzvan Lucescu a obţinut o victorie uriaşă în lupta la titlu şi este la un singur punct în spatele lui AEK, cu două etape înainte de final. În ultimele două etape, echipa lui Răzvan Lucescu va juca pe teren propriu cu Panathinaikos şi în deplasare cu Aris.

Min. 65: PAOK – Olympiacos 2-0! Zivkovic a majorat diferenţa.

Min. 48: S-au încins spiritele la începutul reprizei secunde din PAOK – Olympiacos.

Min. 45: Pauză! Jucătorii lui Răzvan Lucescu au avantaj minim.

Min. 26: PAOK – Olympiacos 1-0. Taison a deschis scorul după o fază superbă. Nebunie la Salonic!

Min. 9: Ocazie uriaşă pentru Olympiacos! Masouras a primit o centrare perfectă, dar a trimis mingea peste transversală. Min. 1: A început derby-ul de la Salonic! Atmosfera este una spectaculoasă. PAOK: Kotarski – Sastre, Koulierakis, Kedziora, Baba – Meite, Schwab – Taison, Konstanteila, Zivkovic – Thomas Olympiacos: Tzolakis – Rodinei, Retsos, Carmo, Quini – Chiquinho, Hezze, Horta – Masouras, Navarro, Martins Înainte de acest duel, PAOK a învins-o pe AEK Atena, cu scorul de 3-2, într-o partidă care a fost în format LIVE VIDEO, în AntenaPLAY! De cealaltă parte, Olympiacos vine după două victorii uriașe în UEFA Conference League. Adversara lui Răzvan Lucescu a reușit să o elimine pe Aston Villa din semifinalele competiției, după 4-2 și 2-0 în cele două manșe. Astfel, Olympiacos va disputa finala competiției împotriva celor de la Fiorentina. Reclamă

Ultima întâlnire directă dintre cele două formații a avut loc pe data de 21 aprilie a acestui an. La momentul respectiv, Olympiacos s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.

