Pep Guardiola, reacţie tranşantă despre viitorul său după ce şi-a prelungit contractul cu Manchester City: "Voi fi aici şi dacă retrogradăm!" - Antena Sport

Pep Guardiola a avut un discurs vehement despre viitorul său, la scurt timp după ce şi-a prelungit contractul cu Manchester City. Guardiola a spus că nu va pleca chiar dacă echipa poate fi retrogradată din cauza încălcării fair-play-ului financiar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul spaniol Pep Guardiola şi-a arătat determinarea să conducă echipa Manchester City înapoi în vârful ierarhiei fotbalului din Anglia chiar dacă ar fi retrogradată în liga a cincea ca urmare a neregulilor financiare, conform agenţiei DPA.

Pep Guardiola a avut un discurs vehement despre viitorul său

Guardiola, care a dezvăluit faptul că negocierile contractului său s-au definitivat în două ore, a spus: ”Am spus-o cu şase luni în urmă, nu pentru că acum mi-am prelungit contractul. Am spus când toate cluburile ne-au acuzat că facem lucruri greşite, şi oamenii au întrebat, ce se întâmplă dacă suntem retrogradaţi, am spus că voi fi aici’‘.

”Anul viitor, nu ştiu ce ligă este Conference (liga a cincea), în care ne vor trimite, dar ne vom strădui să revenim şi vom reveni în Premier League. Ştiam asta şi o simt şi acum”, a adăugat tehnicianul catalan, conform marca.com.

Antrenorul campioanei Angliei a pus capăt în această săptămână speculaţiilor privind prelungirea contractului său cu City, semnând un contract conform căruia va rămâne până în 2027 la timona echipei pe care a condus-o la obţinerea a şase titluri în Premier League.