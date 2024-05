Răzvan Lucescu, pe o listă cu nume uriaşe înainte de "finala" pentru titlu! Antrenorul român, lângă Jose Mourinho şi Tomas Tuchel - Antena Sport

De asemenea, Răzvan Lucescu va miza şi pe Andrija Zivkovic în locul lui Kiril Despodov. De asemenea, cei de la alphanews.live susţine că Lucescu va miza pe Stefan Schwab în locul lui Magomed Ozdoev.

Echipa lui Răzvan Lucescu a avut parte de două „finale” perfecte, care i-au adus primul loc în Grecia, cu o singură etapă rămasă de disputat. PAOK le-a învins pe Olympiacos (2-0) şi Panathinaikos (4-1) şi a profitat de eşecul lui AEK Atena, pe terenul lui Olympiacos (0-2).

Rezultatele perfecte de miercuri l-au adus pe Răzvan Lucescu în postura de lider al Greciei, cu o singură etapă rămasă de disputat. Dar PAOK va avea nevoie de victorie, în deplasare, în uriaşa confruntare cu Aris, marea rivală din oraş. Marele avantaj este că fostul selecţioner este la mâna lui şi, în cazul unui succes, nu depinde de rezultatul de la Atena, unde AEK e marea favorită. În cazul în care AEK nu câştigă partida cu Lamia, atunci PAOK îşi adjudecă titlul şi cu un eşec cu Aris.

